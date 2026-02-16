Ministro de Trabajo presentará propuesta para acordar sobre mínimo de jornales en el conflicto portuario

El ministro de Trabajo , Juan Castillo , señala que es justo que los trabajadores portuarios conozcan cuánto percibirán de salario el mes siguiente y presentará una propuesta para intentar acordar sobre el número de jornales asegurados, con prestaciones sociales.

"El paro obedece al trancazo o al poco avance en materia de los consejos de salario", sostuvo el ministro respecto a la medida que toman los trabajadores de TCP por 24 horas, desde este domingo de noche. "El consejo de salario de la actividad portuaria, en logística, en depósitos, no ha logrado avanzar", agregó.

"Ellos arrancaron con 13 jornales mínimos. Luego hicieron contrapropuesta de 9 y tampoco lo llevó la parte empresarial. Ahora estamos tratando de buscar colocar otro eje sobre un número distinto, pero que de otras prestaciones. Asegurar prestaciones sociales, asistencia en el Fonasa. Algunos beneficios que comprendan a los trabajadores y trabajadoras del sector".

El sindicato pretende que se les pague por 13 jornales, como mínimo, en el mes. Actualmente tienen un sistema escalonado, pero aseguran que no les alcanza ni beneficia.

"Hay posiciones bastante firmes. De una parte, de los trabajadores, el reclamo de jornales asegurados, que están reclamando desde hace muchos años, pero han hecho incidencia muy fuerte en esta ronda. De parte de Cennave, que representa la parte empleadora, en mantenerse firme de que no tiene condiciones o que no hay posibilidad de poder hacerlo en todas las empresas de esa manera", explicó Castillo.

"Estamos hablando de un sector jornalero, que ha cambiado bastante después de la ley del puerto del año 92, que siguen peleando los trabajadores por tener estabilidad laboral. Reclaman que quieren, con justeza me parece a mí, saber el mes que viene cuántos días van a trabajar y cuánto va a ser su salario. No lo están pudiendo resolver, no en todas las empresas", indicó y agregó que la discusión sobre salarios no se profundizó, porque los trabajadores no tienen asegurado un mínimo de jornales.