UM Connects reunió a referentes de la ciencia, el capital y la innovación en Punta del Este

The Grand Hotel de Punta del Este fue sede de UM Connects , la primera edición de una reunión anual internacional que busca posicionar a Uruguay como un punto de referencia en innovación, ciencia aplicada y emprendimientos de base tecnológica. La misma fue organizada por Initium , el centro de emprendimientos de la Universidad de Montevideo (UM) .

Más de 530 referentes de la industria, la ciencia, el capital y la tecnología participaron este 8 de enero en el evento, que tuvo como orador central a Michael A. Cusumano , del MIT Sloan School of Management , quien ofreció una conferencia sobre modelos globales de aceleración de ecosistemas de innovación.

“Los stakeholders deben trabajar conjuntamente para que los ecosistemas tecnológicos e innovadores funcionen y generen impacto real”, señaló el referente mundial. Cusumano se especializa en estrategia, desarrollo de producto y emprendimiento. Consultado sobre la propuesta de UM Connects, consideró que es necesario “crear eventos como estos, donde ubicamos a los diferentes actores en una misma sala, especialistas en ciencia, tecnología, academia, gobierno, todos pensando sobre los problemas que se vienen y trabajando para encontrar las soluciones”.

También participaron como panelistas otras destacadas figuras del ámbito local como Bruno Gili, Isabella Antonaccio, Paul Elberse, Diego González Bravo, Roberto Loehnert, Juan Pablo Tosar, Laura Macció, Luca Estebenet, Sergio Grinbaum, Carmen Porteiro y Martín Dovat.

El cara a cara funcionó

Tras las reuniones iniciales, los paneles y las conferencias, los participantes pudieron participar en un cocktail. Muchos de ellos aprovecharon esta instancia para hacer networking y tener reuniones mano a mano con los speakers, referentes de startups o delegados de fondos internacionales.

“Necesitamos encarar en forma conjunta, en red, los desafíos que el país tiene. Uruguay hoy necesita asumir riesgos e innovar” dijo Bruno Gili responsable de Uruguay Innova, consultado sobre el cambio cultural que deberíamos asumir en la sociedad.

“En Uruguay tenemos muchas startups y ecosistemas de innovación que tienen que ser potenciados. En UM Connects ofrecimos speakers, referentes, una figura destacada del MIT y un espacio de networking en el que los participantes pudieron generar encuentros uno a uno para concretar oportunidades reales”, señaló Alejandro Cid, rector de la UM. “Desde la Universidad de Montevideo nos propusimos acelerar el futuro y hacer que la innovación suceda, y creemos que UM Connects fue un gran paso en este sentido”, agregó.

“El UM Connects cumplió el objetivo de unir a los diferentes actores del ecosistema de innovación para potenciar al país. Pudimos unir a startups con inversionistas, a la academia con el gobierno y demás. El objetivo del evento de conectar se cumplió, varios me han comentado algunas de sus reuniones y eso es lo que nos anima a continuar en esta misma línea de trabajo.”, sostuvo por su parte Pablo Pereira, director del centro Initium de la UM.

Recursos:

Sitio web oficial UM Connects: https://umconnects.com.uy/

Sitio web de Initium: https://www.um.edu.uy/initium

Cuenta de Instagram de Initium: Instagram.com/uminitium

Cuenta de Instagram de Universidad de Montevideo: Instagram.com/universidaddemontevideo