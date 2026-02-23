RECIBÍ EL NEWSLETTER
Selenza celebró su consolidación en Manantiales con un Sushi Sunset frente al mar

En la foto de izquierda a derecha:&nbsp;Francisco Jorge, socio del proyecto Selenza;&nbsp;Alejandro Prieto, director de Producción Altius Group;&nbsp;Josef Preschel, director general Altius Group; y&nbsp;Francisco Ferrés, gerente de Proyectos Punta del Este Altius Group.

En una temporada que confirmó el crecimiento sostenido de Manantiales como destino anual, Altius Group celebró el exitoso relanzamiento de Selenza Residences & Beach Club con un exclusivo Sushi Sunset a cargo de Norimoto.

El encuentro, realizado al atardecer en el showroom de Selenza sobre Ruta 10, reunió a invitados especiales frente al mar y funcionó como marco para celebrar una temporada marcada por alta demanda y una recepción sostenida del mercado. Con nuevos bloques residenciales diseñados por el estudio Gómez Platero, Selenza consolida su posicionamiento como propuesta que combina la experiencia de casa de playa con servicios, seguridad y club de playa, en un entorno que hoy se vive todo el año.

