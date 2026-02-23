Selenza celebró su consolidación en Manantiales con un Sushi Sunset frente al mar

En una temporada que confirmó el crecimiento sostenido de Manantiales como destino anual, Altius Group celebró el exitoso relanzamiento de Selenza Residences & Beach Club con un exclusivo Sushi Sunset a cargo de Norimoto.

El encuentro, realizado al atardecer en el showroom de Selenza sobre Ruta 10, reunió a invitados especiales frente al mar y funcionó como marco para celebrar una temporada marcada por alta demanda y una recepción sostenida del mercado. Con nuevos bloques residenciales diseñados por el estudio Gómez Platero, Selenza consolida su posicionamiento como propuesta que combina la experiencia de casa de playa con servicios, seguridad y club de playa, en un entorno que hoy se vive todo el año.