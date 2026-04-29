Rapiñó una ferretería y mató a un cliente en 2014: fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco

Ferretería que estaba ubicada en Moro y Pastor, donde ocurrió el homicidio. Foto: archivo Subrayado.

Un hombre de 33 años fue detenido este martes en el Aeropuerto de Carrasco y ahora aguarda la resolución de la Justicia por un homicidio y una rapiña que cometió cuando tenía 21 años, en 2014.

El crimen ocurrió el 8 de diciembre de ese año, en una ferretería de las calles Moro y Pastor, en el barrio Sayago. Allí, dos delincuentes ingresaron para robar y uno de estos disparó contra un cliente que estaba en el lugar. Después, huyeron.

La investigación, que duró varios años, permitió identificar al homicida, que en esa época tenía 21 años y que se encontraba en Argentina, cumpliendo una pena de cárcel por homicidio. El Ministerio del Interior informó que coordinó con Interpol, el delincuente fue expulsado de ese país y detenido en Uruguay, por parte de la Unidad de Puertos y Aeropuertos de Investigaciones de la Policía Nacional.

La víctima del crimen tenía 54 años y recibió un disparo en la cabeza.

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