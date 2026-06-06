Última parada antes del Mundial: la selección uruguaya hizo su segunda despedida en Canelones

La selección uruguaya tuvo este sábado una nueva jornada de despedida antes de viajar al Mundial, esta vez en el estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones.

La actividad se realizó un día después de la presentación del plantel celeste en el Estadio Municipal de Pando, donde los futbolistas compartieron una jornada recreativa con cientos de niños. En esa instancia estuvieron presentes casi todos los convocados, con las ausencias de Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo.

Este sábado participaron en cancha varios clubes de baby fútbol de las ligas de Canelones. El encuentro, que incluyó juegos con pelota y homenajes, duró una hora.

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Los jugadores llegaron a las 10:30 horas al estadio este sábado. El encargado de conducir la jornada fue el comunicador de Canal 10 Rafael Cotelo.

Embed - Abrazo de Despedida Celeste | 6/6/2026 | #AUFTV

Las puertas del estadio Eduardo Martínez Monegal habían sido abiertas a las 9:30 para el ingreso del público. Las entradas, que eran gratuitas mediante canje previo, ya se encontraban agotadas.

En el Mundial, la selección debuta el lunes 15 a las 19:00 ante Arabia Saudita.