Nuevo arancel de 12,5% afectará al 22,5% de los productos uruguayos exportados a Estados Unidos

El director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, explicó de qué forma impacta el nuevo arancel de 12,5% que Estados Unidos aplicó a Uruguay.

Labraga indicó que Uruguay pasó de tener un arancel de 10%, que fue eliminado por la Corte Suprema de Estados Unidos, a un 12,5%, lo que representa un incremento de 2,5%.

Sin embargo, el especialista sostuvo que el 77,5% de las exportaciones uruguaya hacia el mercado estadounidense está exceptuado. Solo afecta al 22,5%, que tendrán un crecimiento de aranceles.

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"Las principales exportaciones uruguayas a Estados Unidos están exceptuadas", indicó y mencionó la carne bovina, la celulosa y la madera, como los principales productos exportados hacia ese país que están exceptuados. No están exceptuados: la madera contrachapada para construcción, soja, mandarinas y miel.

Desde el MEF, resaltaron la importancia del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que está a estudio del Parlamento e indicaron que, de aprobarse, podría reconsiderarse el arancel impuesto por Estados Unidos.

En ese caso, los productos gravados con 12,5% pasarían a 10%, pero para pasar al cero se deberá aguardar el decreto reglamentario y establecer efectivamente la prohibición de importación de productos de mercados que utilicen trabajo forzoso o infantil para su producción.

Por su parte, el analista internacional Ignacio Bartesaghi reflexionó sobre las medidas tomadas por el gobierno estadounidense y aseguró que la política proteccionista de Trump llegó para quedarse.

"Trump lo que busca con esta oleada de aranceles, con este nuevo nivel, es seguir adelante con la guerra comercial", afirmó.