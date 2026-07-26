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canciller se comunicó con el embajador

Embajador en España contacta a uruguayos afectados por incendios, tras instrucciones de Yamandú Orsi

Desde Cancillería estiman que son decenas de uruguayos los afectados por los incendios que llevan cerca de 77.000 hectáreas afectadas y 60.000 personas evacuadas.

Incendios forestales en España. Foto: AFP

Incendios forestales en España. Foto: AFP

Por instrucción del presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin se comunicó con el embajador de Uruguay en España para interiorizarse de la situación de uruguayos que estén afectados por los incendios.

El embajador, Bernardo Greiver, va a contactar y apoyar a los uruguayos que estén en ese país y este lunes va a visitar un refugio donde habría decenas de compatriotas afectados.

España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego. Varios focos en la región de Madrid y en las provincias vecinas amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60.000 personas.

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Uno de los incendios en Ávila, al noroeste de Madrid, afectó cerca de 50.000 hectáreas. Este es el "mayor incendio forestal de la historia reciente" de España, afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que quedan "horas complejas" por delante.

FUENTE: Con información de AFP

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