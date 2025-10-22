RECIBÍ EL NEWSLETTER
GESTIONAN AYUDA EN BOLIVIA

Ubicaron a la madre de la uruguaya internada en Bolivia "que no puede hablar ni interactuar", dijo la vicecanciller

La vicecanciller de Uruguay Valeria Csukasi confirmó que ubicaron a la madre de la uruguaya internada en Bolivia. Viralización del caso en redes sociales fue clave para gestionar la ayuda.

bolivia-yeni-blanca-cédula

Csukasi dijo en rueda de prensa que la madre fue contactada por las autoridades uruguayas y que si bien aún no viajó a Bolivia, ya está al tanto de la situación.

Confirmó también que la joven internada "no puede hablar ni interactuar", por lo que no se sabe aún qué le pasó.

ancap tiene un llamado laboral para operadores de refineria con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos
Seguí leyendo

Ancap tiene un llamado laboral para operadores de refinería con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos

Csukasi dijo que el cónsul de Uruguay en Santa Cruz de la Sierra está en contacto con los médicos, y valoró que el caso de esta uruguaya internada en el hospital de un pueblo pudo ser atendido gracias a que se viralizó en redes sociales.

Fue la uruguaya Franca Levin, que viaja por el mundo, quien compartió en sus redes sociales la foto de la cédula de la mujer con un pedido de ayuda.

Desde allí comenzó una cadena de contactos que llegó hasta la Cancillería y el Ministerio del Interior, desde donde contactaron a la madre de Yeni Blanca Alonso Lema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/francalevin/status/1980748763712090195&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
Política

China devolvió contenedor por carne con residuo de medicamento y otros "están en riesgo", dijo Fratti

Te puede interesar

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta? video
tránsito en montevideo

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta?
Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos video
SAN CARLOS, MALDONADO

Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos
Foto: Subrayado. Hospital de San Calros, Emergencia. video
maldonado

Un niño de 12 años murió a causa de púrpura fulminante en San Carlos

Dejá tu comentario