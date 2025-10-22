Ubicaron a la madre de la uruguaya internada en Bolivia "que no puede hablar ni interactuar", dijo la vicecanciller

Csukasi dijo en rueda de prensa que la madre fue contactada por las autoridades uruguayas y que si bien aún no viajó a Bolivia, ya está al tanto de la situación.

Confirmó también que la joven internada "no puede hablar ni interactuar", por lo que no se sabe aún qué le pasó.

Csukasi dijo que el cónsul de Uruguay en Santa Cruz de la Sierra está en contacto con los médicos, y valoró que el caso de esta uruguaya internada en el hospital de un pueblo pudo ser atendido gracias a que se viralizó en redes sociales.

Fue la uruguaya Franca Levin, que viaja por el mundo, quien compartió en sus redes sociales la foto de la cédula de la mujer con un pedido de ayuda.

Desde allí comenzó una cadena de contactos que llegó hasta la Cancillería y el Ministerio del Interior, desde donde contactaron a la madre de Yeni Blanca Alonso Lema.