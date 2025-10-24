RECIBÍ EL NEWSLETTER
Doble advertencia de Inumet para el litoral del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Rigen en la mañana de este viernes advertencias naranja y amarilla en gran parte del país.

Foto cedida a Subrayado. Tormenta en Fray Bentos, Río Negro, este viernes.

El organismo detalló que un frente cálido afecta el país, generando tormentas, algunas puntualmente muy fuertes. "Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló.

Advertencia naranja.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Advertencia amarilla.

Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina.

Flores: Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi.Paysandú : Tambores.

Río Negro: Los Arrayanes.

Rivera: Masoller.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Tacuarembó y Tambores.

