Así avanzan las nubes de tormenta por el litoral del país: anuncian lluvia y viento fuerte

Este viernes las nubes de tormenta ingresan a Uruguay por el litoral, provocando lluvia abundante, actividad eléctrica, posible granizo y viento fuerte.

El aviso de mal tiempo está vigente desde el jueves, y este viernes de mañana se confirmó con el ingreso por el litoral oeste de grandes nubes de tormenta que traen lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, posibilidad de granizo y viento fuerte.

Esta desmejora del tiempo se debe a un frente cálido que ingresó por el oeste, y que se extenderá al resto del país con el correr de las horas, provocando tormentas fuertes y puntualmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

Fotos: compartidas con Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en el litoral.

