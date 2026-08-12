UAM estableció el ingreso de compradores a las 4:00 lunes, jueves y viernes y a las 5:00 martes, miércoles y sábados

Tras el reclamo de los feriantes, las autoridades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) modificaron el horario que pretendían establecer en un plan piloto de dos meses (agosto y setiembre), retrasando dos horas (de 4:00 a 6:00) el ingreso de los compradores por lo que queda del invierno.

Con los nuevos horarios, los compradores podrán ingresar los lunes, jueves y viernes a las 4 de la mañana y los martes, miércoles y sábados a las 5 de la mañana.

El presidente de la Asociación de Feriantes, Julio Díaz, destacó el acuerdo alcanzado con las autoridades de la UAM. "Entendieron que los compradores son los que tienen que marcar el horario. No se puede marcar un horario en contra a los compradores", afirmó.

Díaz indicó que este sábado, con el nuevo horario, muchos feriantes llegaron tarde a sus puestos y estarían dejando de comprar mercadería ese día. "A las 4:00 es como funcionaba", aseguro. Con menos tiempo para comprar, los feriantes no podrían elegir bien y terminarían pagando más, lo que se trasladaría al usuario, advirtió.

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