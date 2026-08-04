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MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Ministro Alfredo Fratti sobre conflicto en la UAM: "La verdad que si fuera por mi no habría cambiado horario ninguno"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti se mostró contrario al cambio de horario de ingreso a la UAM que generó un conflicto con feriantes y el corte de ruta del lunes.

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti se mostró contrario al cambio de horario de ingreso a la Unidad Alimentaria Metropolitana (UAM) que generó un conflicto con decenas de feriantes que el lunes decidieron cortar la ruta 5 en protesta con una modificación que, sostienen, les hace perder ventas y clientes.

“La verdad que si fuera por mi no habría cambiado horario ninguno, pero bueno, como hay gente que trabaja en la UAM y pidió el cambio…”, dijo el ministro en rueda de prensa.

De forma provisoria y como plan piloto las autoridades decidieron atrasar dos horas el ingreso a la UAM, de las 4 a las 6 de la mañana.

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Esto, dicen los feriantes, los perjudica porque llegan más tarde a los barrios y comercios con las frutas y verduras.

“Claramente es algo absolutamente indeseable porque no solo tiene problemas con los operadores”, agregó Fratti.

El presidente de la UAM José Saavedra aseguró que el cambio de horario de ingreso es provisorio y si bien cuestionó la medida adoptada el lunes por los feriantes que se abastecen en el lugar, dijo que puede volver atrás si se demuestra que no mejora la operativa del organismo.

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