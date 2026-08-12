Rendición de Cuentas comienza a votarse el lunes 17 y bancada del Frente Amplio busca acuerdo para su aprobación

El lunes 17 se comienza a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en el plenario de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio sigue negociando con la oposición la aprobación de la iniciativa del Poder Ejecutivo. La bancada oficialista se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

La diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, aseguró que al día de hoy el oficialismo no tiene los votos necesarios para aprobar la Rendición de Cuentas en general. El FA tiene 48 diputados en la Cámara de Representantes y necesita 50 votos para su aprobación.

"Haremos todos los esfuerzos para que estén los votos, porque creemos que es muy importante aprobar la Rendición de Cuentas y tener los recursos incrementales", indicó Cortés y se refirió a la unificación de las transferencias a la infancia y la adolescencia, las resignaciones para inversiones en seguridad, como la creación de nuevos cargos de policías, personas en situación de calle, INAU, ANEP y Udelar, entre otros.

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Si bien desde Torre Ejecutiva, Sánchez manejó la posibilidad de tener un plan B en caso de que la Rendición de Cuentas no se apruebe en el Parlamento, desde el Parlamento los legisladores del Frente Amplio están abocados a que "salga el plan A".

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que de los 365 artículos de la Rendición de Cuentas, la Coalición Republicana votó en un mismo sentido, ya sea a favor o en contra, en el 95% de los casos.

Rodríguez detalló que 194 artículos fueron votados a favor por unanimidad de todos los partidos y 9 artículos votados por todos los partidos, pero en contra.

Además, hubo 17 artículos votados por el Frente Amplio con el Partido Independiente, referentes al Instituto de Bienestar Animal (INBA). que el PI acompañó al FA (sin los votos del PN y PC), corresponden al INBA, y 136 artículos solo con votos en oficialismo. En tanto, cinco artículos fueron desglosados del proyecto de ley y en tres casos en los que la Coalición voto solo parte del artículo.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, estimó que tras el acuerdo en la coordinación interpartidaria la votación de la Rendición de Cuentas sea dinámica y finalice antes del plazo legal del viernes 21 de agosto.