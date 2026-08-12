Allanamientos en Villa Española terminaron con 5 detenidos, encargados de bocas de venta de drogas, vinculados a Los Albín

La Policía realizó 5 allanamientos este miércoles en el barrio Villa Española que terminaron con 5 personas detenidas y la incautación de droga en pequeñas cantidades, un revólver y municiones.

En esa zona opera un clan familiar, Los Albín, que está asociado a la venta de droga.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo a 5 personas encargadas de la venta en las bocas de drogas.

Los detenidos están a disposición de la Justicia. La Policía llevó adelante 5 allanamientos en Villa Española. En esa zona opera un clan familiar, Los Albín, que está asociada a la venta de droga. Como resultado quedaron detenidas 5 personas y se incautó droga en pequeñas cantidades, un revólver y municiones. Los detalles con… pic.twitter.com/5qALdYBi1S — Subrayado (@Subrayado) August 12, 2026