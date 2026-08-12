La Policía realizó 5 allanamientos este miércoles en el barrio Villa Española que terminaron con 5 personas detenidas y la incautación de droga en pequeñas cantidades, un revólver y municiones.
Allanamientos en Villa Española terminaron con 5 detenidos, encargados de bocas de venta de drogas, vinculados a Los Albín
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó droga en pequeñas cantidades, municiones y un revólver.
En esa zona opera un clan familiar, Los Albín, que está asociado a la venta de droga.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo a 5 personas encargadas de la venta en las bocas de drogas.
Seguí leyendo
Mono Tití, 8 detenidos y droga incautada en allanamientos que buscan desarticular clan familiar
Los detenidos están a disposición de la Justicia.
Temas de la nota
Lo más visto
CIUDAD VIEJA
Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
POR CARTA
Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche
NUBEL CISNEROS
Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos
en piedras blancas, montevideo
Murió la joven que fue atacada a tiros cuando caminaba con su padrastro
morotto, inmortal
Dejá tu comentario