"Coco" Parentini será sancionado por el INR tras las amenazas al ministro Negro y la directora Juanche

Erwin Darío Parentini Flores, más conocido como Coco Parentini, exbarrabrava de Peñarol, está preso desde marzo de 2015. Estando en prisión ha ido sumando condenas por ordenar homicidios y otros ataques desde la cárcel. Está previsto que esté recluido hasta agosto de 2037.

Pero esa condena puede ser aún más larga porque ahora Fiscalía le investiga un nuevo delito: una carta de tres páginas, escrita a mano, que le entregó a un oficial y en la que amenaza al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del INR, Ana Juanche.

No es la primera vez que Parentini hace algo así: ya había amenazado a Luis Alberto Heber cuando estaba al frente del Ministerio del Interior, también con una carta escrita a mano.

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Esta vez, narró lugares públicos en los que el ministro Negro estuvo presente, como la inauguración del tótem de la Policía en Ciudad Vieja o una actividad en una escuela en el Cerrito.

Le dijo que conoce su agenda pública, que cuando camina entre tantas personas y alguien se le acerca para pedirle una selfie podría darle un tiro en la cabeza o que, incluso, podría alguna persona hacerse pasar por periodista, cambiar el micrófono por un arma y callarlo para siempre con un disparo.

A su vez, escribió que para la directora del INR, Ana Juanche, tenía un regalo privado.

La carta también expresa en la primera hoja que las autoridades están ensañados con él y reclama que se están violando sus derechos humanos.

Traslados causaron enojo

El enojo de Parentini resurgió en febrero de este año cuando pasó de estar en el Penal de Libertad en San José a la Unidad 25 de máxima seguridad del ex Comcar. Las autoridades supieron que estaba operando desde la cárcel y buscaron su aislamiento. Pero eso duró poco más de un mes porque en marzo volvió al Penal mediante un habeas corpus presentado por su defensa, al que la Justicia hizo lugar.

El 27 de marzo fue reintegrado al Penal de Libertad pero el 9 de Julio volvió a la Unidad 25, donde aún permanece. Este cambio fue posible porque el INR apeló el habeas corpus y lo ganó.

Para el Ministerio del Interior, Parentini es un recluso peligroso que tiene que estar bajo aislamiento riguroso. Ahora solo recibe algunas visitas de familiares y abogados, y no tiene celular.

En total, el exbarra de Peñarol tiene 10 antecedentes penales, entre ellos, uno por haber sido el autor intelectual del crimen de Lucas Langhain, el hincha de Nacional asesinado en 2019.

También cumple una condena por haber ordenado un ataque a tiros contra un hincha de Flamengo en 2022 y por haber mandado matar a un barra de Peñarol en 2015, todos crímenes que ordenó desde la cárcel.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que el ministro Negro y la directora del INR hicieron la denuncia por las amenazas en Fiscalía, algo que investiga la Dirección de Inteligencia y que, más allá del resultado judicial, Parentini será sancionado y las medidas de aislamiento serán aún más rigurosas.