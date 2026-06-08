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En Arraial Do Cabo, Río de Janeiro

Turista uruguayo murió en una playa de Brasil; la Cancillería busca contactar a la familia

Ocurrió el viernes en la Playa Grande de Arraial do Cabo, un balneario del estado de Río de Janeiro. Tenía 41 años y estaba con si hijo. La Cancillería busca contactar a la familia.

Foto: captura de video grabado en la playa durante el rescate. Publicado por el portal de noticias G1 (Globo).

Foto: captura de video grabado en la playa durante el rescate. Publicado por el portal de noticias G1 (Globo).

Un turista uruguayo de 41 años falleció el viernes pasado en una playa del balneario Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

La información se conoció este lunes cuando portales locales reportaron el caso, y según supo Subrayado con fuentes oficiales, la Cancillería busca ahora contactar a la familia para ponerse a las órdenes y colaborar en los que sea posible.

El Observador informó que se trata de Juan Godoy, dirigente del fútbol sala de Nacional.

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Según informaron los medios locales, en la tarde del viernes se dio aviso a bomberos y personal de emergencias médicas por dos personas que se estaban ahogando en la Playa Grande de Arraial do Cabo.

El hombre y su hijo fueron asistidos en primer lugar por bañistas y surfistas que estaban en la playa.

Luego, el personal médico de la municipalidad llegó al lugar, intentó reanimar al hombre de 41 años, pero no pudo y falleció en el lugar.

La municipalidad de Arraial do Cabo informó en un comunicado que la zona de playa donde ocurrió el accidente estaba señalizada con banderas rojas que advertían de lo peligroso del mar en ese punto.

También informa que se puso en contacto con autoridades del consulado de Uruguay en la zona para ofrecer asistencia a la familia de la víctima.

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