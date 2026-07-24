Pediatras analizaron prevención de enfermedades de invierno

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) analizó en San José el tratamiento y prevención de enfermedades de los niños durante el invierno, y consideran que se ha avanzado en la vacunación a la vez que entienden que se debe insistir en generar conciencia de la importancia de inmunizarse respecto a enfermedades de esta época.

Los médicos están siguiendo con especial atención la prevención de Meningococo y de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

La Sociedad Uruguaya de Pediatría realizó su Jornada de Actualización en el Centro Cultural de San José en la que analizaron varios ejes de temas, como manejo de crisis y vacunación entre otros asuntos.

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Los médicos consideran que se han logrado avances con la vacunación pero insisten en la importancia de que la población tome conciencia de la importancia de prevención de enfermedades, fundamentalmente a los niños.

El pediatra Fernando Bazzino consideró que las principales preocupaciones están en los casos de meningitis, pero también en las infecciones respiratorias. El médico valorizó la importancia en la vacuna a las madres embarazadas y también destacó la importancia de inmunizar a los bebés cuando nacen y asegurar una correcta prevención.

La Dra. Constanza Olivera Jiménez destacó la importancia de prevenir el impacto de virus respiratorio en la infancia: “Más que nada tener en cuenta que en esta época, otoño invierno, es la de mayor circulación de VRS, que es el que causa de las bronquiolitis en lactantes, en niños menores de un año y también menores de dos con algún tipo de factor de riesgo.

Recordó que “hay dos formas de proteger a los lactantes; una es la estrategia de vacunación materna que la brinda Salud Pública de enero a septiembre” y la otra “estrategia complementaria es la administración de un anticuerpo monoclonal de larga duración” a bebes recién nacidos hasta niños de un año o mayores con factores de riesgos.

Advirtió sobre el problema del virus porque es una infección respiratoria que puede llegar a complicarse y por eso importa una buena inmunización.

Uruguay avanza en vacunación contra VRS y este año ha crecido la alternativa de vacunar (anticuerpo) directamente a los bebes recién nacido. Esto está disponible en todos los prestadores de salud.

En la región, Chile se destacó por éxito en el combate a este virus (VRS, virus respiratorio sincicial), justamente mediante el uso de esa alternativa.