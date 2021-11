Turismo apela al "sentido común" y busca solución por veda alcohólica el sábado 27

Monzeglio dijo que está en conversaciones y reuniones con gastronómicos y restaurantes, al tiempo que el ministro de Turismo Tabaré Viera mantiene contactos con su par del Ministerio del Interior Luis Alberto Heber.

“Se está buscando un consenso, utilizar el sentido común, que los uruguayos obviamente utilicemos en este caso también una libertad responsable, porque estamos hablando de una ley de alguna manera arcaica, diría yo, de otros tiempos, cuando evidentemente no estaban tan a mano las cosas para poder adquirir bebidas”, dijo Monzeglio a Subrayado.

“Se está buscando una solución. Lo que nadie puede entender es que los brasileños vayan a un restaurante y no puedan tomar una copa de vino o cerveza. Porque lo que está prohibido es vender, pero hay gente que ya proclama, bueno, ‘venga a mi restaurante que paga la comida y le regalamos la bebida’. ¿Es necesario que nosotros lleguemos a eso? Creo que no. O sea que entre todos los actores vamos a llegar a una medida que se tome, sea legislativa o no, que permita que cada uno pueda consumir, que eso no está prohibido, y que no estemos con una cosa tan rígida”, agregó Monzeglio.

Consultado sobre el proyecto de ley que presentó el senador colorado Germán Coutinho para exceptuar por única vez la aplicación de la veda alcohólica el sábado 27, el subsecretario de Turismo se manifestó a favor.

“A mi me parece bien, si se llega en tiempo y forma sí, mientras tanto seguimos actuando”, dijo Monzeglio.

“Son fuentes de trabajo, es un día de fiesta. Hagamos de esto algo que los uruguayos, también en esto, demos una imagen de seriedad y de sentido común”, sentenció.