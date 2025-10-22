RECIBÍ EL NEWSLETTER
TURF

Turf: "Galikovic" se impuso con la versatilidad como bandera en el Clásico Carlos Reyles

El defensor del Haras San Pedro debutó en el césped ganando el Clásico Carlos Reyles del Turf.

Turf uruguayo.&nbsp;

Turf uruguayo. 

Por un par de motivos centrales la victoria de “Galikovic” en el Clásico Carlos Reyles del Turf se festejó a lo grande. Fue el primer triunfo importante en la campaña del prometedor potrillo del Haras San Pedro y el primer éxito jerárquico del jockey Diogo González.

El cambio de superficie no fue inconveniente para el entrenamiento de Facundo Santesteban que, con autoridad, derrotó por 4 ½ cuerpos a “Utah Balance”.

Para “ Galikovic”, de aquí en más, toda opción es posible, dado que ya demostró en arena o césped, toda su jerarquía y calidad .

Foto: Subrayado, estadio Luis Triccoli, Cerro.
Seguí leyendo

Cerro-Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en zona de "incidencia delictiva bastante compleja"

Además, “Dua Lipa” alcanzó su cuarto triunfo estelar en el Clásico Uruguay. En condición de favorita y con la montaña de Javier Emmanuel Pérez, la pensionista de Roberto Solanes, batió por 3 ½ cuerpos a “Sapacara”, cubriendo la milla de la pista de césped en 1'34”37.

Y “Leopard Dance” mostró sus garras. El Clásico Chile tuvo un final apasionante donde “Leopard Dance”, con la gran faena de Pablo Rodríguez, aventajó por el pescuezo al campeón “Justice Cat”. Con este nuevo impacto, el crédito del stud A Orilla del Río, obtuvo su noveno éxito, segundo en la esfera jerárquica.

FUENTE: Antonio "Pato" Castro

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
con armas largas

Cinco delincuentes armados rapiñaron a un remesero en Colón: le llevaron USD30.000 y $30.000
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre

Te puede interesar

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta? video
tránsito

IMM comienza a advertir sobre prohibición de estacionar en algunas veredas: ¿qué tener en cuenta?
Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos video
SAN CARLOS, MALDONADO

Púrpura fulminante: directora de Primaria y director de Salud explican las medidas adoptadas tras muerte de niño en San Carlos
Foto: Subrayado. Hospital de San Calros, Emergencia. video
maldonado

Un niño de 12 años murió a causa de púrpura fulminante en San Carlos

Dejá tu comentario