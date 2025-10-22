Turf: "Galikovic" se impuso con la versatilidad como bandera en el Clásico Carlos Reyles

Por un par de motivos centrales la victoria de “Galikovic” en el Clásico Carlos Reyles del Turf se festejó a lo grande. Fue el primer triunfo importante en la campaña del prometedor potrillo del Haras San Pedro y el primer éxito jerárquico del jockey Diogo González.

El cambio de superficie no fue inconveniente para el entrenamiento de Facundo Santesteban que, con autoridad, derrotó por 4 ½ cuerpos a “Utah Balance”.

Para “ Galikovic”, de aquí en más, toda opción es posible, dado que ya demostró en arena o césped, toda su jerarquía y calidad .

Además, “Dua Lipa” alcanzó su cuarto triunfo estelar en el Clásico Uruguay. En condición de favorita y con la montaña de Javier Emmanuel Pérez, la pensionista de Roberto Solanes, batió por 3 ½ cuerpos a “Sapacara”, cubriendo la milla de la pista de césped en 1'34”37.

Y “Leopard Dance” mostró sus garras. El Clásico Chile tuvo un final apasionante donde “Leopard Dance”, con la gran faena de Pablo Rodríguez, aventajó por el pescuezo al campeón “Justice Cat”. Con este nuevo impacto, el crédito del stud A Orilla del Río, obtuvo su noveno éxito, segundo en la esfera jerárquica.

FUENTE: Antonio "Pato" Castro