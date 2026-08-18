Trump y la Casa Blanca atacan a una periodista de CNN por su preguntas sobre Corea del Norte

Donald Trump y el equipo de la Casa Blanca arremetieron contra una periodista de CNN luego de que preguntara sobre Corea del Norte y el vínculo del presidente de Estados Unidos con Kim Jong-un.

El republicano la calificó de "muy irrespetuosa" y la llamó de promover noticias falsas.

"Eres una persona ruidosa y escandalosa, das noticias falsas, cállate", dijo Trump a Holmes tras preguntarle a qué medio correspondía.

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Trump anunció el domingo que había ordenado al Pentágono reducir las maniobras militares "inapropiadas y hostiles" con Corea del Sur.

Al día siguiente insistió en que estaba haciendo que la situación fuera "mucho más segura" gracias a sus vínculos con el líder norcoreano Kim Jong Un, con quien se reunió tres veces durante su primer mandato pero a quien no ha visto desde su regreso a la Casa Blanca a inicios de 2025.

Mientras elogiaba al Norte, país con armas nucleares, reprendió a Seúl, un aliado clave, por no ayudar a Washington en la guerra contra Irán, que según Trump, tiene como objetivo impedir que Teherán obtenga una bomba atómica.

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo". "Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.

La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.

"@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre una colaboradora del presidente Trump", dijo la cuenta Rapid Response.

La periodista también se refirió a la relación del presidente estadounidense con una asistente, Natalie Harp, luego de que el senador demócrata Jon Ossoff acusara a Trump de querer "construir su salón de baile y viajar con Natalie" en vez de hacer su trabajo.

Harp ha sido objeto de comentarios después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.

"Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana", dijo la cuenta de Rapid Response de la Casa Blanca en una publicación en X dirigida contra Holmes.

FUENTE: AFP