Shakira visitó una de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia y anunció la construcción de 10 colegios

Foto: AFP. Shakira se comprometió a reunir un millón de dólares para la reconstrucción de escuelas en la región.

Shakira visitó este lunes el Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y dejó casi 300 muertos.

La cantante recorrió algunas de las más de 40 escuelas que sufrieron daños por el sismo. Allí caminó entre ventanas rotas, muros colapsados y pupitres destruidos, acompañada por el empresario y filántropo estadounidense Howard Buffett.

Durante la visita, Shakira se comprometió a construir 10 colegios y anunció que logró reunir entre sus colaboradores un apoyo inicial de un millón de dólares para la reconstrucción.

"Hay una deuda histórica con el Chocó (...) ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí, pero sabemos que se puede", dijo la cantante.

El terremoto ocurrió tres días después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella y golpeó especialmente al oeste del país. Una semana después del sismo, la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros es mínima, mientras miles de personas continúan durmiendo en carpas o refugios improvisados.

Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas y la emergencia humanitaria se mantiene en parques y calles que fueron convertidos en refugios a cielo abierto. Colombia recibió ayuda económica de países como Estados Unidos y de organismos internacionales como el Banco Mundial.

Mientras Shakira recorría las zonas afectadas, el nuevo ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta críticas por haber sido fotografiado en una playa de Santa Marta junto a su familia durante el fin de semana y el lunes feriado.

La oposición de izquierda anunció que promoverá en el Congreso una moción de censura contra el ministro, al considerar que se ausentó en medio de la emergencia y descuidó la atención de los damnificados.

Beltrán sostuvo que no estaba de vacaciones y explicó que quiso compartir unas horas con su esposa y sus hijos, a quienes no veía desde hacía varios días, para luego continuar trabajando en las etapas de reconstrucción.

El propio presidente De la Espriella también fue cuestionado por sus visitas a las zonas afectadas. Durante el fin de semana estuvo en Puerto de Buenaventura, donde pobladores lo criticaron por lanzar balones desde su camioneta blindada, que llevaba impreso el lema de su campaña presidencial: "Firmes por la patria".

Con información de AFP.