RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUMBRE EN EGIPTO

Trump firmó declaración como garante del acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente

El acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente lo firmó Trump y los mandatarios de Egipto, Catar y Turquía en la cumbre de este lunes, tras la liberación de los rehenes de Hamás.

Trump muestra su firma en el acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente. Foto: AFP

Trump muestra su firma en el acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente. Foto: AFP

Trump-con-Abbas-en-Edipto-AFP

La cumbre de mandatarios de una veintena de países en Egipto terminó este lunes con la firma de un acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente, que el presidente Donald Trump suscribió como garante junto a las autoridades de Egipto, Catar y Turquía, mediadores en el proceso de paz entre Israel y Hamás.

“Hay paz en Oriente Medio”, aseguró Trump tras estampar su firma en el documento.

“El acuerdo detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas”, declaró Trump, repitiendo dos veces que “se va a cumplir”, pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante la cumbre internacional sobre Gaza realizada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.ç

trump promete en israel reconstruir gaza y advierte: no vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar
Seguí leyendo

Trump promete en Israel "reconstruir Gaza" y advierte: "No vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar"

Antes de la cumbre de mandatarios,Trump tuvo una breve conversación con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, donde ambos se dieron la mano en su primer encuentro en ocho años.

Trump y Abás conversaron durante varios segundos, antes de que el dirigente estadounidense le estrechara la mano y mostrara el pulgar hacia arriba ante las cámaras, en el marco de la reunión celebrada en el balneario de Sharm el Sheij.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien acompañó a Abás al estrado para reunirse con Trump.

Trump-con-Abbas-en-Edipto-AFP

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
HASTA LA HORA 12:00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo. Escena del crimen.
enero – setiembre

Interior presentó cifras de delitos de enero a setiembre, que muestran bajas en general en comparación con 2024
Pablo Laurta en X
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
dos países sacudidos

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Dejá tu comentario