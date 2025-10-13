Trump firmó declaración como garante del acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente

Trump muestra su firma en el acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente. Foto: AFP

La cumbre de mandatarios de una veintena de países en Egipto terminó este lunes con la firma de un acuerdo de paz para Gaza y Medio Oriente , que el presidente Donald Trump suscribió como garante junto a las autoridades de Egipto, Catar y Turquía, mediadores en el proceso de paz entre Israel y Hamás.

“El acuerdo detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas”, declaró Trump, repitiendo dos veces que “se va a cumplir”, pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante la cumbre internacional sobre Gaza realizada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.ç

Antes de la cumbre de mandatarios,Trump tuvo una breve conversación con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, donde ambos se dieron la mano en su primer encuentro en ocho años.

Trump y Abás conversaron durante varios segundos, antes de que el dirigente estadounidense le estrechara la mano y mostrara el pulgar hacia arriba ante las cámaras, en el marco de la reunión celebrada en el balneario de Sharm el Sheij.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien acompañó a Abás al estrado para reunirse con Trump.

