Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio

El ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, dialogó este domingo con Subrayado tras la detención del uruguayo Pablo Laurta .

El jerarca dijo que a principios de año, Laurta había sido detenido por un evento de "violencia familiar" contra su expareja. Por dicho motivo, contaba con medidas de prohibición de acercamiento y la mujer tenía un botón antipánico. La sospecha de Quinteros es que el agresor tenía conocimiento de que la medida había caducado.

La Policía concurrió al hogar de la víctima porque el botón antipánico había dejado de emitir señal y una vez allí encontraron a las mujeres fallecidas.

El jerarca también aportó información sobre cómo dieron con el paradero del femicida. La Policía, a través de las cámaras y de la intervención del celular autorizado por la Suprema Corte de Justicia, logró identificarlo en un hotel de Gualeguaychú.

El Ministerio de Seguridad cordobés está abocado a la investigación relacionada a la desaparición del chofer que lo trasladó de Córdoba a Entre Ríos.

En una conferencia de prensa brindada en la tarde de este domingo, el jerarca sostuvo que el detenido es el autor del doble femicidio de Luna Giardina y de Mariel Zamudio, ocurrido en la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba.

"A través del trabajo de Investigación Criminal pudimos determinar que el padre del niño, porque también había una sustracción parental del menor, estaba volviendo a su país de origen que es Uruguay. Había llegado acá el día 7, el día 8 lo tenemos registrado acá. El 9 también había cometido otro hecho que también está en investigación".

Y agregó: "Hoy la prioridad era encontrar a la criatura sana y salva, cosa que se logró gracias al trabajo de la Dirección de la Policía Criminal de la provincia de Córdoba. Pudimos tener escucha en tiempo real de esta persona que había sustraído a su hijo y había cometido el doble femicidio. Cruzamos sus comunicaciones en la madrugada y logramos determinamos que estaba en Gualeguaychú, que se había ido en un taxi desde Córdoba (...) estaba en un hotel en el centro de Gualeguaychú".

Quinteros dijo que el detenido es un activista del movimiento Varones Unidos de Uruguay que tiene por objetivo ir contra aquellas personas que plantean falsas denuncias. "Es un movimiento claramente antifeminista, lo cual ya da un perfil psicológico de la persona".

En lo que respecta a la posible vinculación con el incendio que tuvo lugar este sábado en una iglesia de Córdoba donde murieron dos niñas uruguayas, el ministro señaló: "Por el horario que manejamos había salido de la provincia antes del incendio, pero es todo materia de investigación. Por ahora no lo tenemos como un elemento concordante sobre las dos situaciones”.