Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
Meteorología cesó la advertencia naranja y mantuvo la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Las principales localidades afectadas son:
Artigas: Paso Campamento.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y Tacuarembó.
