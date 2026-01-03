Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que "el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Trump dio una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida donde también afirmó que "Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos" declaró el mandatario para justificar el audaz ataque.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo el mandatario, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.

El presidente también afirmó que el embargo de EEUU sobre el petróleo venezolano sigue en vigor y que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo.

"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", enfatizó. La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Previo a la conferencia, Trump publicó una foto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela. La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado. Maduro aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.