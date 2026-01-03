RECIBÍ EL NEWSLETTER

Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses, serán presentados ante la justicia en Nueva York, declaró el presidente Donald Trump.

Donald Trump dijo el sábado, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó", y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington "no iba a dejarse intimidar".

Frente Amplio: "repudiamos la agresión y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela"
Frente Amplio: "repudiamos la agresión y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela"

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.

