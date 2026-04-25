Trump cancela el viaje de sus emisarios a Islamabad para negociaciones sobre la guerra en Oriente Medio

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado que canceló el viaje previsto de sus emisarios a Islamabad para conversar con Irán, pero subrayó que la medida no implica que Washington vaya a reanudar su guerra contra la república islámica.

El anuncio se produjo después de que el canciller iraní, Abás Araqchi, concluyera una visita a Pakistán, país que interviene como mediador entre Teherán y Washington y que llevaba días intentando propiciar que se reanudara el diálogo iniciado hace dos semanas.

La guerra se desencadenó por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y desde entonces causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía global.

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Desde el 8 de abril rige en la zona un alto al fuego que Estados Unidos prorrogó de forma unilateral, y la Casa Blanca anunció el sábado que los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, partirían hacia Islamabad este sábado para seguir con las negociaciones.

"Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, el mandatario dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes "quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar".

¿Diplomacia "seria"?

Al ser preguntado por Axios si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump dijo: "No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado".

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi llegó el viernes por la noche a Islamabad y se reunió el sábado con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según su ministerio, Araqchi expuso a sus interlocutores "las posiciones de principio de [su] país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra impuesta contra Irán".

Luego viajó a Omán, donde realizará una etapa de su gira antes de partir hacia Moscú.

"No hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos", había afirmado previamente en X el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Después de dejar Islamabad, Araqchi señaló que no sabe si Estados Unidos es "realmente serio" en materia diplomática.

"Estrategia definitiva"

El tráfico marítimo sigue perturbado en el estrecho de Ormuz, bajo un doble bloqueo iraní y estadounidense. Antes de la guerra transitaba por esta vía 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el sábado que el control del estrecho de Ormuz constituye la "estrategia definitiva" de Teherán en su conflicto con Estados Unidos.

El mando central militar del ejército iraní, Jatam Al Anbiya, advirtió el sábado que responderá si EEUU mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera "bandolerismo" y "piratería"

Entretanto, el aeropuerto internacional de Teherán Imán Jomeini reabrió este sábado, anunció la televisión estatal, con vuelos hacia Medina, Mascate y Estambul.

Más muertos en Líbano

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado tres semanas sigue a prueba.

El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que había "eliminado" a tres miembros del movimiento proiraní Hezbolá este sábado mientras conducían "un vehículo cargado de armas".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa al grupo islamista de intentar "sabotear" el "proceso destinado a lograr una paz histórica entre Israel y Líbano".

El movimiento chiita, que arrastró Líbano a la guerra con sus disparos de cohetes contra Israel el 2 de marzo, se opone a las negociaciones directas y considera que la prolongación de la tregua "no tiene sentido" debido a los persistentes "actos de hostilidad".

Una negociación directa con Israel "significaría un reconocimiento del enemigo", declaró a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, quien aprovechó la tregua para irse de Sidón, donde se había refugiado, y regresar a su pueblo del sur de Líbano.

Chumari quiere que el alto el fuego sea "permanente".

Este sábado, Israel volvió a advertir a los habitantes que no regresaran a decenas de localidades del sur del Líbano, e indicó haber atacado durante la noche varios "lanzacohetes de Hezbolá".

Imágenes de la AFP mostraron una gran nube de humo elevándose sobre el pueblo de Jiam, en la región.

Casi 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo.

FUENTE: AFP