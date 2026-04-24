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ESTAFA POR REDES SOCIALES

Emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de muebles de madera fue estafado en 154.000 pesos

Les encargaron once bancos y cinco mesas, los que pagaron con una transferencia falsa. Los damnificados solicitan la colaboración para recuperar parte de los muebles perdidos que tienen en sello de Rosabela.

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Un emprendimiento familiar que se dedica a la fabricación de muebles de madera fue víctima de una estafa en la que perdieron mercadería por 154.000 pesos.

Se trata de una pareja con cuatro hijos que comenzó el emprendimiento hace dos años. Realizaron la denuncia y piden que si la gente ve esos muebles a la venta, avise.

Leticia Gallareto contó a Subrayado que los contactaron por Whatsapp como un cliente más y les hicieron un pedido numeroso con el argumento de que los muebles eran para un gran evento en Maldonado.

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Los comerciantes acordaron día y hora de la entrega en Montevideo y que el cliente se hacía cargo del traslado de los muebles a Maldonado. Primero, les dijeron que el pago se iba a realizar en el momento de la entrega. Cuando llegaron al lugar, el supuesto depósito estaba cerrado.

Luego, el presunto cliente les cambió la modalidad de pago y les dijo que iba a ser por transferencia. Mientras descargaban los muebles y los traspasaban a otro flete, les enviaron el supuesto comprobante de pago que resultó ser falso. En ese momento, no tenían cómo verificar si el dinero realmente había ingresado a su cuenta.

Jorge Castro detalló que la mercadería perdida es de once bancos y cinco mesas por un valor de 154.000 pesos. Si bien reconoció que es difícil, el comerciante confía en poder recuperar parte de los muebles que tiene el sello del emprendimiento Rosabela.

Pidió que se realice un rastreo del flete que se llevó la mercadería a través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior instaladas en la zona de la entrega.

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