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POLICÍA INVESTIGA HOMICIDIO

Encontraron el cuerpo calcinado de un hombre cerca de la Fortaleza del Cerro

Una vecina que pasaba por el lugar encontró el cuerpo y dio cuenta del hallazgo a la Policía. Tenía tablas arriba y se presume que le prendieron fuego en horas de la madrugada.

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El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado este sábado cerca de la Fortaleza del Cerro en Montevideo. La víctima no ha podido ser identificada.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, una vecina que pasaba por el lugar encontró el cuerpo y dio cuenta del hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias de la Policía.

El cuerpo tenía tablas arriba y se presume que le prendieron fuego en horas de la madrugada.

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En el lugar trabajan efectivos de Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios y de Investigaciones están a cargo de las actuaciones del caso.

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