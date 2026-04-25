Encontraron el cuerpo calcinado de un hombre cerca de la Fortaleza del Cerro

El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado este sábado cerca de la Fortaleza del Cerro en Montevideo. La víctima no ha podido ser identificada.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, una vecina que pasaba por el lugar encontró el cuerpo y dio cuenta del hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias de la Policía.

El cuerpo tenía tablas arriba y se presume que le prendieron fuego en horas de la madrugada.

En el lugar trabajan efectivos de Policía Científica y personal del Departamento de Homicidios y de Investigaciones están a cargo de las actuaciones del caso.

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