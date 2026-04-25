PedidosYa busca reunirse con el Ministerio del Interior tras la muerte de un repartidor en una rapiña

La empresa PedidosYa busca reunirse en las próximas horas con autoridades del Ministerio del Interior para plantearles su preocupación y la de sus repartidores, "quienes son víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles", afirmó la compañía en un comunicado, emitido tras el asesinato de un trabajador de 31 años el viernes de noche durante una rapiña en Carrasco Norte .

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"Para nuestra comunidad de repartidores, continuaremos abriendo espacios de conversación y contención para escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional y trabajar juntos en herramientas de convivencia y seguridad", indicó la empresa.

En el comunicado, PedidosYa lamentó profundamente la muerte del trabajador. "Nuevamente nos encontramos ante la triste situación de tener que lamentar el fallecimiento de un repartidor por un hecho de inseguridad. Acompañamos a la familia de José Eduardo y a todos sus compañeros en este momento tan difícil", expresó la empresa.