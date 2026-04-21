Trump extiende el cese el fuego con Irán, que amenaza a países del Golfo

A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

"Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", indicó.

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"Prolongaré el alto el fuego", señaló, al tiempo que ordenó a las fuerzas armadas "que continúen el bloqueo" naval a los puertos de Irán.

Más temprano, Trump alardeó de la "sólida posición" de su país de cara a eventuales negociaciones. "Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción", declaró a la cadena CNBC.

Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la república islámica, amenazaron este martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio.

"Si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio", advirtió a los países del Golfo el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes, Majid Mousavi, citado por la agencia de noticias Fars.

Antes de estas amenazas, los precios del petróleo subían en medio de la incertidumbre sobre si se reanudarían o no las negociaciones en Pakistán a pocas horas de finalizar el cese el fuego.

Teherán se niega a enviar de nuevo una delegación a Pakistán para una segunda ronda de diálogos con Estados Unidos, tras una primera sesión fallida el 11 de abril.

La Casa Blanca confirmó en la tarde del martes que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán para las negociaciones con Irán.

El vocero de la Cancillería de Irán había dicho antes que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación.

"El motivo no es la indecisión; la razón de esta situación es que nos enfrentamos a mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables por parte de Estados Unidos", declaró el portavoz, Esmail Baqai.

La primera ronda de diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán, lo que hizo aumentar las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador en las conversaciones, afirmó que el país no aceptará un diálogo "bajo la sombra de las amenazas" de Trump y sacará "nuevas cartas en el campo de batalla" si se reanuda la guerra.

Irán sabe cómo "resistir a las intimidaciones", advirtió el canciller iraní, Abás Araqhi, al denunciar el bloqueo estadounidense de los puertos del país como "un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego".