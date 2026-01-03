RECIBÍ EL NEWSLETTER
Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", dijo el presidente norteamericano.

AFP__20260103__89GZ2WH__v2__MidRes__VenezuelaUsConflictCrisis-e1767433786208.jpg

El presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el mandatario republicano.

"Venceremos", dice ministro del Interior de Venezuela tras ataques de EEUU

Trump también anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la "brillante" operación militar.

"Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes", dijo, citado por el periódico.

El sorprendente anuncio de Trump se produce tras meses de presión militar y económica cada vez mayor por parte de Estados Unidos sobre el izquierdista Maduro y la economía del país suramericano, dependiente de la exportación de petróleo, recurso del que posee las mayores reservas del mundo.

El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más "inteligente" sería que Maduro dimitiera y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban "contados".

El anuncio de Trump sobre la captura de Maduro llega además dos días después de que este último intentara entablar conversaciones entre ambos, ofreciéndole cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Trump ha dado diferentes argumentos para justificar su campaña contra Venezuela, entre ellos la afirmación de que el país es un importante exportador de narcóticos a Estados Unidos y que Venezuela se ha apoderado de los intereses petroleros estadounidenses.

El republicano no ha pedido explícitamente la destitución de Maduro, pero el gobierno estadounidense, junto con muchos países europeos, no reconocía su legitimidad tras su cuestionada reelección en 2024.

Washington desplegó en los últimos meses una enorme presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de combate.

Las fuerzas estadounidenses han incautado dos petroleros en el mar como parte de un bloqueo petrolero a Venezuela y han matado a más de 100 personas en ataques aéreos para destruir embarcaciones acusadas de tráfico de drogas.

Trump dijo a los periodistas el lunes que Estados Unidos había atacado y destruido una zona de atraque para presuntas narcolanchas, en lo que se consideró como el primer ataque en suelo venezolano de la campaña.

Fuente: AFP

