A CASI DOS MESES DE OPERATIVO DE EEUU

Tarek Saab renunció al cargo de fiscal general de Venezuela y ahora ocupa el lugar de defensor del pueblo

La renuncia se produce casi dos meses después de un operativo militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro, un episodio que Saab calificó de “ilegal y violatorio del derecho internacional”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, renunció al cargo que asumió en octubre de 2017, sin que se conozcan los motivos específicos de la decisión y ahora ocupa el cargo de defensor del pueblo.

La salida de Saab no significa una salida del gobierno, sino un cambio de lugar en la gestión. Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó la recepción de las cartas de dimisión tanto de Saab como del defensor del pueblo Alfredo Ruiz Angulo, en medio de un proceso político marcado por una reciente ley de amnistía y cambios institucionales.

"En efecto, obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab y por el defensor del pueblo, Dr. Alfredo José Ruiz Angulo, en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", indicó Rodríguez.

En la misma jornada, la Asamblea designó a Saab como defensor del pueblo encargado, un cargo que ya ocupó en 2014 antes de liderar el Ministerio Público, y votó a Larry Devoe como fiscal general encargado, mientras se activa el comité de postulaciones constitucional para elegir a los nuevos titulares.

El abogado se define como defensor de los derechos humanos, aunque la oposición lo acusa de ignorar denuncias de abusos de las fuerzas del orden.

Estuvo al frente de la Fiscalía durante casi una década en el gobierno de Nicolás Maduro. También está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de los derechos humanos en el país.

La renuncia se produce casi dos meses después de un operativo militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro, un episodio que Saab calificó de “ilegal y violatorio del derecho internacional”.

