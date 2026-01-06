El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán "controlados" por él.
Trump anunció que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos señaló a través de su plataforma Truth Social que "este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".
"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.
"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".
FUENTE: AFP
