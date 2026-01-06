VÍA TRUTH SOCIAL

Trump anunció que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos señaló a través de su plataforma Truth Social que "este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".