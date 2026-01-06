RECIBÍ EL NEWSLETTER
VÍA TRUTH SOCIAL

Trump anunció que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos señaló a través de su plataforma Truth Social que "este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".

AFP

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán "controlados" por él.

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Mandatarios de Europa chocan con Donald Trump por sus pretensiones de anexar Groenlandia

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
DÍA DE REYES

Leonardo Herou planteó "repensar" la Vía Blanca de 8 de Octubre para que se haga con menos impacto de residuos
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Foco Uy video
FIESTA DEL TURF URUGUAYO

Native Extreme es el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez en Maroñas
Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"

Dejá tu comentario