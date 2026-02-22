RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Un hombre murió baleado por agentes de seguridad tras irrumpir en la residencia de Trump en Florida

"Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", declaró el sheriff Ric Bradshaw, del condado de Palm Beach.

Foto: AFP

Foto: AFP

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 01:30 locales.

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.
El sospechoso, de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado.

Después de confrontar al hombre, los oficiales efectuaron varios disparos, dijo.

Durante una breve conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles del enfrentamiento.

"Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", declaró el sheriff Ric Bradshaw, del condado de Palm Beach.

"En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó el rifle en posición de disparo", y fue "allí" que un policía del condado de Palm Beach y agentes del Servicio Secreto "abrieron fuego y neutralizaron la amenaza".

El sospechoso "murió en el lugar", declaró Bradshaw. Ningún agente resultó herido.

Intentos de asesinato

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad del sospechoso, pero en la rueda de prensa mostraron una imagen del rifle incautado.

El FBI pidió a los residentes de la zona que revisaran sus cámaras de seguridad exteriores.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

En julio ese año recibió un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Un asistente al acto resultó muerto. Dos meses después, fue blanco de otro intento de homicidio en un campo de golf de Florida.

El Servicio Secreto enfrentó fuertes críticas en ambos incidentes.

FUENTE: AFP

