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GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Trump amenaza con destruir todas las plantas eléctricas y pozos petroleros de Irán si no acuerda el fin de la guerra

El presidente Trump amenazó a Irán con destruir toda su infraestructura eléctrica y petrolera, incluso la isla de Jark, su principal instalación petrolera en el Golfo.

El presidente Trump amenazó a Irán con destruir toda su infraestructura eléctrica y petrolera. Foto: AFP

El presidente Trump amenazó a Irán con destruir toda su infraestructura eléctrica y petrolera. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con destruir la isla de Jark, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

Trump señaló que Estados Unidos se encuentra en "conversaciones serias" con un "régimen más razonable" en Irán, pero también demostró que es probable que no se logre un acuerdo.

"Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato a los negocios, terminaremos nuestra agradable estadía en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos tocado", escribió en Truth Social.

Foto: AFP. Santiago de Chile.
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El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un "cambio de régimen" en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel. Esto como consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.

A su juicio el nuevo liderazgo es "mucho más razonable".

"Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen", explicó.

Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: "Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto".

FUENTE: AFP

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