Internaron al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a menores

El joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a dos menores que dormían en una casa fue detenido y la Fiscalía lo acusó de un delito de homicidio en calidad de autor inimputable, internándolo en un centro de salud mental.

El homicidio ocurrió el 22 de marzo. La Policía fue alertada de lo sucedido en una casa ubicada en Madrid y Colonia, en la zona de El Pinar, departamento de Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía, el joven de 18 años vio al hombre de 57 masturbarse frente a dos menores que dormían en el inmueble.

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Tras un forcejeo ambos salieron de la vivienda, donde continuó la pelea y el joven hirió de gravedad al hombre.

Personal policial trasladó al herido a un centro de salud, dónde murió a poco de haber ingresado.

El joven fue detenido y se le tipificó “la comisión de un delito de homicidio en calidad de autor inimputable”, dice el informe policial al que accedió Subrayado.

Como medida cautelar fue internado en un establecimiento médico especializado por un plazo de 180 días mientras sigue la investigación.