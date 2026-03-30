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río de la plata

Retomaron la búsqueda del pescador que cayó al agua frente al Puerto del Buceo

El operativo había sido suspendido durante la noche y se reanudó a primera hora de este lunes.

Foto: Subrayado. Operativo de búsqueda del pescador este domingo.

Foto: Subrayado. Operativo de búsqueda del pescador este domingo.

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Prefectura retomó este lunes a primera hora la búsqueda del pescador que cayó al agua desde una embarcación que había salido del Puerto del Buceo, en Montevideo, este domingo a la mañana en medio de condiciones adversas de tiempo.

El operativo transcurre con dos gomones y la patrullera ROU 16. Se espera por mejoras climáticas en Maldonado para despegar un avión B200T de la Aviación Naval.

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Suspenden tareas de búsqueda del pescador que cayó de la embarcación en el puertito de Buceo

El operativo de búsqueda se había pausado durante la noche del sábado y fue retomado en las primeras horas de esta jornada, con participación de Prefectura y apoyo de compañeros de la víctima, que se sumaron con sus embarcaciones.

Compañeros del hombre dijeron que habían salido a primera hora de este domingo a buscar pesca, luego de haber colocado redes durante la noche previa por la demanda de Semana de Turismo. El pescador, de entre 50 y 60 años, tiene experiencia en el río, agregaron.

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