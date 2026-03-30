Un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero en Santa Fe, Argentina

Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe ( Argentina ), y mató a un compañero de 13 años. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos.

El ataque fue a las 7:10 en un patio interno, cuando alumnos y docentes estaban formados en la entrada para izar la bandera, informó La Nación. El agresor sacó una escopeta de una funda de guitarra y disparó al menos cinco veces.

Los heridos tienen 13 y 15 años. Uno fue trasladado en estado grave a Rafaela, con perdigones en la cara y el cuello. El otro sufrió lesiones en un brazo y en el tórax. Según el hospital local, ninguno tiene riesgo de vida.

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Un asistente escolar logró reducir al atacante —que estudia en el lugar— y quitarle el arma. Luego fue detenido por la Policía.

Tras lo ocurrido, se suspendieron las clases y se declaró asueto y duelo en la institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402.

“El adolescente ingresó armado, hirió a dos compañeros y mató a un niño de 13 años. Suspendimos la actividad de inmediato”, dijo ante la prensa el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.