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en santa fe

Un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero en Santa Fe, Argentina

El adolescente está detenido, al tiempo que hay otros dos estudiantes menores heridos.

Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe (Argentina).

Imagen de Google. Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe (Argentina).

Imagen de Google. Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe (Argentina).

Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en San Cristóbal, Santa Fe (Argentina), y mató a un compañero de 13 años. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos.

El ataque fue a las 7:10 en un patio interno, cuando alumnos y docentes estaban formados en la entrada para izar la bandera, informó La Nación. El agresor sacó una escopeta de una funda de guitarra y disparó al menos cinco veces.

Los heridos tienen 13 y 15 años. Uno fue trasladado en estado grave a Rafaela, con perdigones en la cara y el cuello. El otro sufrió lesiones en un brazo y en el tórax. Según el hospital local, ninguno tiene riesgo de vida.

Foto: AFP. Santiago de Chile.
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Un asistente escolar logró reducir al atacante —que estudia en el lugar— y quitarle el arma. Luego fue detenido por la Policía.

Tras lo ocurrido, se suspendieron las clases y se declaró asueto y duelo en la institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402.

“El adolescente ingresó armado, hirió a dos compañeros y mató a un niño de 13 años. Suspendimos la actividad de inmediato”, dijo ante la prensa el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

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