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unos 180 mil

El nuevo presidente de Chile frenó la regularización masiva de migrantes

La regularización de migrantes fue impulsada por el gobierno anterior, el de Gabriel Boric. Kast frenó un decreto que regularizaba a unas 182 mil personas.

Foto: AFP. Santiago de Chile.

Foto: AFP. Santiago de Chile.

El nuevo gobierno de José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración de Gabriel Boric, dijo el lunes el Servicio de Migraciones a la AFP.

Según un comunicado enviado a la AFP, el gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron de un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron de manera irregular al país.

"No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric", aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.

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La autoridad agregó que "afortunadamente" el decreto "no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito".

Kast prometió promover la expulsión de los casi 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo a cifras oficiales.

Cinco días después de asumir el poder, viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes.

Su gobierno anunció, además, el envío al parlamento de dos proyectos de ley destinados también a frenar la migración.

Uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.

FUENTE: AFP.

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