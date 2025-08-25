Triunfazo de Uruguay sobre Estados Unidos en la Americup 86 a 85

Uruguay venció a Estados Unidos en la Americup de bástquetbol que se disputa en Managua, capital de Nicaragua.

Este gran triunfo, calificado como batacazo, es el cuarto de la Celeste sobre una selección de Estados Unidos en 28 partidos.

El equipo norteamericano no tiene jugadores de la NBA, pero sí de otra liga de Estados Unidos y de Europa.

Uruguay había perdido con Brasil en el debut y ahora enfrenta a Bahamas en la tercera fecha.

Temas de la nota Uruguay

Estados Unidos

bástquetbol