Triunfazo de Uruguay sobre Estados Unidos en la Americup 86 a 85

Uruguay venció a Estados Unidos por un punto en la segunda fecha de la Americup que se disputa en Managua, Nicaragua.

Este gran triunfo, calificado como batacazo, es el cuarto de la Celeste sobre una selección de Estados Unidos en 28 partidos.

El equipo norteamericano no tiene jugadores de la NBA, pero sí de otra liga de Estados Unidos y de Europa.

Uruguay había perdido con Brasil en el debut y ahora enfrenta a Bahamas en la tercera fecha.

