Uruguay venció a Estados Unidos en la Americup de bástquetbol que se disputa en Managua, capital de Nicaragua.
Triunfazo de Uruguay sobre Estados Unidos en la Americup 86 a 85
Uruguay venció a Estados Unidos por un punto en la segunda fecha de la Americup que se disputa en Managua, Nicaragua.
Este gran triunfo, calificado como batacazo, es el cuarto de la Celeste sobre una selección de Estados Unidos en 28 partidos.
El equipo norteamericano no tiene jugadores de la NBA, pero sí de otra liga de Estados Unidos y de Europa.
Seguí leyendo
Peñarol le ganó a River Plate con un 2 a 0 en el Campeón del Siglo: goles de Terans y Silvera
Uruguay había perdido con Brasil en el debut y ahora enfrenta a Bahamas en la tercera fecha.
Temas de la nota
Lo más visto
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200
Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
incautación en lezica
Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía
NO HUBO ACCIDENTES FATALES
Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados por fiestas del feriado
fernández crespo y la paz
Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver
EXPEDICIÓN
Dejá tu comentario