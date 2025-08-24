RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fútbol Uruguayo

Peñarol le ganó a River Plate con un 2 a 0 en el Campeón del Siglo: goles de Terans y Silvera

El primer gol llegó a los 10 minutos del primer tiempo, con un penal. En los 14 del segundo tiempo, la diferencia pasó a 2 a 0.

Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY

Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY

Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY

Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY

Peñarol le ganó a River Plate en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

A los 10 minutos de partido, David Terans abrió el marcador con un penal para su equipo y el partido quedó 1 a 0.

El segundo tiempo arrancó con ese resultado y a los 14 minutos, Maximiliano Silvera encontró el segundo gol de su equipo y ese fue el resultado al final del partido.

condenaron en brasil al hincha de penarol preso por los incidentes con la policia en rio de janeiro
Seguí leyendo

Condenaron en Brasil al hincha de Peñarol preso por los incidentes con la Policía en Río de Janeiro

El aurinegro sumó tres puntos, y está a uno de Cerro Largo en el Clausura y se acercó a Nacional en la tabla Anual.

La cronología del partido:

Embed

LOS EQUIPOS

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
Ambas fallecieron en el lugar

Mujer policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
incautación en lezica

Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía
BOMBEO INTERRUMPIDO DESDE EL 3

17 buzos trabajarán a 22 metros de profundidad y totalmente a oscuras para reparar la boya petrolera
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses

Te puede interesar

Nos toca hacer una pausa: buque de la expedición Uruguay Sub200 vuelve a puerto por fallas técnicas
CIENTÍFICOS URUGUAYOS

"Nos toca hacer una pausa": buque de la expedición Uruguay Sub200 vuelve a puerto por fallas técnicas
Cambios en el transporte y otros servicios durante el feriado del 25 de agosto en Uruguay
DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA

Cambios en el transporte y otros servicios durante el feriado del 25 de agosto en Uruguay
Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 134 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM video
MONTEVIDEO

Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 134 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM

Dejá tu comentario