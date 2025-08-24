Peñarol le ganó a River Plate en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Peñarol le ganó a River Plate con un 2 a 0 en el Campeón del Siglo: goles de Terans y Silvera
El primer gol llegó a los 10 minutos del primer tiempo, con un penal. En los 14 del segundo tiempo, la diferencia pasó a 2 a 0.
A los 10 minutos de partido, David Terans abrió el marcador con un penal para su equipo y el partido quedó 1 a 0.
El segundo tiempo arrancó con ese resultado y a los 14 minutos, Maximiliano Silvera encontró el segundo gol de su equipo y ese fue el resultado al final del partido.
Condenaron en Brasil al hincha de Peñarol preso por los incidentes con la Policía en Río de Janeiro
El aurinegro sumó tres puntos, y está a uno de Cerro Largo en el Clausura y se acercó a Nacional en la tabla Anual.
La cronología del partido:
LOS EQUIPOS
