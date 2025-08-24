Peñarol le ganó a River Plate con un 2 a 0 en el Campeón del Siglo: goles de Terans y Silvera

Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY Peñarol VS River Plate. Foto: Foco UY

Peñarol le ganó a River Plate en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

A los 10 minutos de partido, David Terans abrió el marcador con un penal para su equipo y el partido quedó 1 a 0.

El segundo tiempo arrancó con ese resultado y a los 14 minutos, Maximiliano Silvera encontró el segundo gol de su equipo y ese fue el resultado al final del partido.

El aurinegro sumó tres puntos, y está a uno de Cerro Largo en el Clausura y se acercó a Nacional en la tabla Anual.

