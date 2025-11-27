Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido

La fiscal Mariana Rodríguez pidió una audiencia ante un juez para definir el futuro judicial del hombre de 27 años que fue detenido en 18 de Mayo , Canelones, como principal sospechoso de haber matado a su padre de 62 años, a su madre de 61 y a su hermano de 37.

La audiencia se celebrará a partir de la hora 15:00 de este jueves en el Juzgado de Las Piedras, según se prevé y transmitió la Fiscalía. De acuerdo con la información primaria, Rodríguez pedirá la imputación del detenido —que no tiene antecedentes penales— por su responsabilidad en los asesinatos.

La Policía de Canelones allanó este martes la casa donde ocurrió el triple homicidio para reexaminar la escena en busca de más indicios y acceder a un galpón que el martes no se pudo inspeccionar.

El caso se conoció cuando compañeros de trabajo del padre, capataz de una obra en Montevideo, notaron que llevaba dos días sin presentarse y fueron a su casa para saber qué ocurría. Allí los recibió el hijo, que dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero la presencia del auto del hombre y sus respuestas sospechosas llevaron a los trabajadores a hacer una denuncia.

Cuando el comisario de la Seccional 30 llegó al lugar, observó que el joven tenía las manos lastimadas y decidió interrogarlo. Primero afirmó que había sido atacado por seis desconocidos y que los cuerpos estaban dentro de la vivienda. Al ingresar, los policías encontraron a las tres víctimas, dos de ellas desmembradas, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dijo tras el hallazgo: “Nos encontramos con una escena dantesca. Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas”.

De acuerdo con información policial primaria, el joven sufre una patología psiquiátrica. En el lugar dijo que había comenzado a desmembrar los cuerpos porque no podía sacarlos solo. Fue detenido de inmediato y el caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de Canelones y de la Fiscalía.

Además, la investigación busca establecer cuándo cometió los asesinatos y si hubo algún incidente previo. La Policía trabaja en pericias psiquiátricas y forenses mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones, a la espera de resultados que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa familiar.