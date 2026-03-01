RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO

Mataron a un hombre de 30 años en Los Bulevares; una mujer encontró el cuerpo y llamó al 911

La Policía Científica trabajó en la escena donde fue encontrado el cuerpo del hombre.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Un hombre de 30 años fue asesinado en la madrugada de este domingo, informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

Ocurrió en pasaje Reconquista y Grito de Asencio, en el barrio Los Bulevares. Allí, el hombre, con antecedentes penales, estaba tendido en el piso, herido y sin vida, lo que fue constatado por una emergencia móvil.

Policía Científica relevó la escena y las autoridades entrevistaron a una mujer que relató que caminaba por la zona cuando encontró el cuerpo y llamó al 911.

