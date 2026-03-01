Mataron a un hombre de 30 años en Los Bulevares; una mujer encontró el cuerpo y llamó al 911

Imagen de archivo.

Un hombre de 30 años fue asesinado en la madrugada de este domingo, informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

Ocurrió en pasaje Reconquista y Grito de Asencio, en el barrio Los Bulevares. Allí, el hombre, con antecedentes penales, estaba tendido en el piso, herido y sin vida, lo que fue constatado por una emergencia móvil.

Policía Científica relevó la escena y las autoridades entrevistaron a una mujer que relató que caminaba por la zona cuando encontró el cuerpo y llamó al 911.