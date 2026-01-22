RECIBÍ EL NEWSLETTER
A LA ALTURA DE PAULINA LUISSI

Triple choque en avenida Italia: vehículo intentó doblar y fue embestido; no hubo lesionados de gravedad

La camioneta hizo un trompo y perdió una rueda, otro de los vehículos volcó y el tercero quedó con el capó arrollado debido al impacto.

siniestro-avenida-italia

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que no se registraron personas lesionadas de entidad.

La camioneta hizo un trompo y perdió una rueda, otro de los vehículos volcó y el tercero quedó con el capó arrollado debido al impacto.

Policía Caminera
Seguí leyendo

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos

El vehículo que quedó volcado fue quien realizó la maniobra incorrecta. Circulaba por la avenida hacia el este cuando intentó doblar por Paulina Luissi y fue embestido. Según dijo la conductora, le cedieron el paso.

La mujer fue atendida en la escena por una unidad de emergencia móvil; presentó cortes en el cuello.

Efectivos policiales trabajan en el lugar, a la espera de personal de Policía Científica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2014473395400823165&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Ómnibus en el que ingresó la bala perdida. Foto: Guillermo Lorenzo. 
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102

Te puede interesar

Policía Caminera
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
Policía Caminera
RUTA 6-KM 26.800

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos
Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"

Dejá tu comentario