Triple choque en avenida Italia: vehículo intentó doblar y fue embestido; no hubo lesionados de gravedad

Un triple choque tuvo lugar en la tarde de este jueves en avenida Italia a la altura de Paulina Luissi, en la zona de Malvín.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que no se registraron personas lesionadas de entidad.

La camioneta hizo un trompo y perdió una rueda, otro de los vehículos volcó y el tercero quedó con el capó arrollado debido al impacto.

El vehículo que quedó volcado fue quien realizó la maniobra incorrecta. Circulaba por la avenida hacia el este cuando intentó doblar por Paulina Luissi y fue embestido. Según dijo la conductora, le cedieron el paso.

La mujer fue atendida en la escena por una unidad de emergencia móvil; presentó cortes en el cuello.

Efectivos policiales trabajan en el lugar, a la espera de personal de Policía Científica.