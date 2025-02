Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó acción de nulidad presentada contra el proyecto Arazatí

Según los demandantes, con la Resolución N°1144/2022 "se inició el trámite para la construcción de una planta potabilizadora de agua, sin cumplir con la consulta a los interesados, violando normas de rango legal y constitucional", y que dicho acto administrativo no fue publicado en el Diario Oficial y que recién se hizo público con la publicación del llamado a licitación el 7 de marzo de 2023.

Días después, el 16 de marzo, los demandantes presentaron los recursos correspondientes con el objetivo de agotar la vía administrativa. Trasladada la demanda a OSE y Ambiente, el 25 de octubre de 2023 compareció el abogado de OSE, Rogelio Riviezzo, que argumentó que "la vía administrativa no se agotó debidamente dado que, según se desprende de la demanda anulatoria, la vía recursiva fue movilizada extemporáneamente contra la Resolución N°1144/2022, la cual, contrariamente a lo que alega la accionante, fue publicada en el Diario Oficial entre los días 27 y 31 de enero de 2023. Así, los recursos administrativos fueron interpuestos con fecha 16 de marzo de 2023, cuando había vencido largamente el plazo para recurrir".

Por su parte, el 23 de noviembre de 2023 se presentaron las abogadas del Ministerio de Ambiente, Catherine Colombo y Claudia Cardona, quienes argumentaron que la resolución de OSE con la que se autorizó el llamado a licitación, "fue notificada personal e inequívocamente a la actora el día 21 de diciembre de 2022 en el ámbito del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y Frente Marítimo al que la misma asistiera".

En tanto, el 6 de marzo de 2024, comparecieron las empresas CIEMSA, SACEEM, Berkes S.A. y Fast Ltda., integrantes del consorcio Aguas de Montevideo, las que se pronunciaron en el mismo sentido que OSE y Ambiente.

El TCA considera que a los demandantes "no le asiste razón en cuanto a que tal resolución no fue dada a conocer, en tanto la misma fue publicada en el Diario Oficial entre los días 27 a 31 de enero de 2023 según luce probado en documentación obrante" y que "la interposición de recursos administrativos realizada con fecha 16 de marzo de 2023 que pretendió comenzar a agotar la vía administrativa resulta absolutamente extemporánea, no agotándose tal vía, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4 del Decreto Ley 15.869", indica el fallo de los ministros William Corujo, Rosina Rossi y Ángel Cal.