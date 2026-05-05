Intendencia de Durazno presentó recurso ante TCA en busca de frenar proyecto de parque solar fotovoltaico

La Intendencia de Durazno presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra UTE para frenar el proyecto de parque solar fotovoltaico en Baygorria.

La acción busca revocar el proceso licitatorio al considerar que infringe disposiciones departamentales sobre ordenamiento territorial aprobadas en abril, que limitan nuevas construcciones y emprendimientos productivos en el área.

El planteo marca un nuevo episodio en las diferencias entre el intendente Felipe Algorta y el gobierno nacional, en torno a la instalación de la planta fotovoltaica.

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Días atrás, el Poder Ejecutivo ya había resuelto trasladar el proyecto fuera de Durazno, luego de objeciones de la comuna, y definió su nueva ubicación en el departamento de Río Negro.

La iniciativa, impulsada por el gobierno, se financiará con inversiones de pequeños ahorristas y forma parte de la estrategia de expansión en energías renovables.