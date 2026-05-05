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DIFERENCIAS

Intendencia de Durazno presentó recurso ante TCA en busca de frenar proyecto de parque solar fotovoltaico

La acción busca revocar el proceso licitatorio al considerar que infringe disposiciones departamentales sobre ordenamiento territorial aprobadas en abril, que limitan nuevas construcciones y emprendimientos productivos en el área.

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La Intendencia de Durazno presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra UTE para frenar el proyecto de parque solar fotovoltaico en Baygorria.

La acción busca revocar el proceso licitatorio al considerar que infringe disposiciones departamentales sobre ordenamiento territorial aprobadas en abril, que limitan nuevas construcciones y emprendimientos productivos en el área.

El planteo marca un nuevo episodio en las diferencias entre el intendente Felipe Algorta y el gobierno nacional, en torno a la instalación de la planta fotovoltaica.

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