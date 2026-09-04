Tribunal de Ética resolvió darle curso a la denuncia radicada por la madre de Soledad Barrera, la médica fallecida por mala praxis

El diputado nacionalista Federico Casaretto anunció este viernes a través de su cuenta de X que el Tribunal de Ética resolvió darle curso a la denuncia radicada por la madre de Soledad Barrera, la médica que murió en 2024, 10 meses después de una intervención quirúrgica en la que sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado vegetativo.

Casaretto señaló que esperan que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se pronuncie al respecto.

"Después de haberse presentado cuatro veces la madre de Soledad Barrera ante el Colegio Médico, hoy el Tribunal de Ética resolvió darle curso a la denuncia. Es increíble todo el proceso que tuvo que pasar para que se admita un caso de mala praxis de la anestesista condenada por homicidio culposo. Vamos a tener que comenzar a estudiar modificaciones a la ley que creó al Colegio Médico y la forma en que se designa su Tribunal de Ética, porque evidentemente en este caso quedó demostrado que su funcionamiento deja mucho que desear", escribió.

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Y agregó: "Ahora esperamos el mismo pronunciamiento ante la denuncia a la Ministra Lustemberg, cuya ética ha quedado por el suelo después que le redujo la sanción a la anestesista homicida".

LA CUARTA FUE LA VENCIDA !!



Después de haberse presentado cuatro veces la madre de Soledad Barrera ante el Colegio Médico, hoy el Tribunal de Ética resolvió darle curso a la denuncia.



Es increíble todo el proceso que tuvo que pasar para que se admita un caso de mala praxis de… pic.twitter.com/SWDmL0PtMd — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) September 4, 2026

El caso

El caso de mala praxis de la médica pediatra María Soledad Barrera ocurrió durante una cirugía de vesícula en 2024, en la que la anestesista Inés Miralles fue condenada por homicidio culposo tras ausentarse del quirófano.

Soledad Barrera, de 41 años, ingresó para una intervención quirúrgica de rutina (laparoscopia de vesícula) en la mutualista SMI, sufrió una grave complicación sin control médico en el quirófano, quedó en estado vegetativo y falleció meses después.

La anestesista Inés Miralles fue encontrada culpable de homicidio culposo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) la inhabilitó inicialmente por cinco años.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, redujo la inhabilitación de la anestesista a tres años, lo que generó la renuncia de gran parte de la comisión asesora y fuertes críticas de la familia.

El abogado de la familia, Pablo Schiavi, amplió las denuncias éticas ante el Colegio Médico del Uruguay contra la anestesista y la ministra Lustemberg. Además, los allegados y el padre de la pediatra se han manifestado frente al Parlamento y entregaron una carta al presidente Yamandú Orsi exigiendo justicia.