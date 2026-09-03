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FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"

El padre de la joven contó sobre su estado de salud, y pidió justicia por lo que le pasó a su hija cuando estaba en Facultad de Medicina.

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El papá de la estudiante de Medicina agredida por un compañero de clases en la Facultad de Medicina habló con Subrayado.

“Le pidió para alejarse solos. Las amigas de ella dijeron que no se iban a mover de ahí. El tema es que consiguió estar en un lugar solo con ella, mano a mano, y abrir un bolso o una mochila y sacar un cuchillo de una y tirárselo arriba y empezar a apuñalarla”, relató Mauro Fontes sobre lo que le ocurrió a su hija. “Si esto no es un intento de femicidio, ¿qué es?”, se preguntó.

Contó que tras el ataque, la joven habló con la madre para tranquilizarla antes de encontrarse con su familia.

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Las heridas no alcanzaron los órganos, tampoco tiene lesión en la vista. "Después tiene cortes por todos lados, empezando en el ojo uno que no sé cómo no le tocó la vista", describió. También le afectó los tendones de un brazo. "Tiene fístula para tener quietud porque tiene tendones cortados en los dedos, en brazo, músculos. No se fracturó. No perdió la vista. Todo lo que se cortó, todo lo que se rompió, se curó, se reconstruyó", aseguró.

De todos modos, su padre aclaró que "está rebien. Ya ahora hoy se baña, se viste y baja a hacer sociales, con los que están ahí hace días acampando, que los han corrido de todos lados, entonces esta vez van a poder entrar".

Mauro señaló que agresor mostraba una personalidad retraída y que su hija "era siempre, por lo que entendí, por lo que me contaron, por lo que sé de ella, la que lo quería integrar. Nunca tuvo relación amorosa de ningún tipo. Eran compañeros".

"Yo entiendo la parte esta de esquizofrenia, enfermedades mentales, que en realidad siempre cuando ocurren estos hechos trágicos siempre pensamos que algo le habrá pasado, pero no sé si insistir un poco por atentado femicidio. Porque contado por ella, la llevó a un lugar solo, un tipo de mi altura, que Renata es bastante más baja, y casi sin mediar palabra la atacó. Entonces no sé qué más claro que intento de femicidio puede haber. Si no es un intento de femicidio, ¿qué es?", afirmó.

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