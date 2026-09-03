RECIBÍ EL NEWSLETTER
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches

El intendente de Maldonado Miguel Abella dijo que nunca dijo que la terminal fuera a desaparecer y que tiene que tener presencia en Punta del Este.

terminal-punta-del-este-movilidad

Vecinos de Punta del Este recolectaron más de 4.000 firmas en contra de una decisión de la Intendencia de Maldonado que afecta al transporte interdepartamental.

Los coches internacionales e interdepartamentales no ingresarán a la península por lo que los pasajeros deberán realizar trasbordo en Maldonado.

"Yo nunca dije que la terminal fuera a desaparecer, es más, creo que en algún programa dije algo gracioso que me pasó cuando yo hablé de cortar los ómnibus interdepartamentales al ingreso de Punta del Este, hubo gente que vino a comprarme la terminal. Yo dije que no, bajo ningún concepto, dijo el intendente Miguel Abella.

secundaria analiza informe sobre denuncia de acoso en 2024 contra agresor de medicina cuando iba al liceo de salinas
Seguí leyendo

Secundaria analiza informe sobre denuncia de acoso en 2024 contra agresor de Medicina cuando iba al liceo de Salinas

El jefe comunal señaló que la terminal tiene que tener presencia en Punta del Este y que es el único punto que le queda a la comuna para tener un espacio público para servicios.

"Servicios de distinta manera, ahí puede estar Bomberos, Prefectura. Lo que siempre manifesté es que se cortaba la entrada de los interdepartamentales a la ciudad de Punta del Este nada más que por un tema de movilidad y, por un tema de informes, tenemos demostrado que hoy lo que se pierde es nada más que tiempo. La demora a Punta del Este oscila entre 15' a 20' el trayecto de 5 kilómetros", indicó.

Y agregó: "Son 40', 45' y hasta 50' a veces lo que demora un ómnibus recorriendo 5 kilómetros para un lado y 5 kilómetros para el otro".

Por su parte, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, fue consultado por la movilización realizada por vecinos y comentó que tienen derecho, además, sostuvo que trabajan en un plan de movilidad integral, no solo con respecto a la terminal, ya que el mismo involucra Maldonado y San Carlos.

Los vecinos que dialogaron con Subrayado manifestaron su disconformidad sobre la situación.

"Muy en contra porque nos vamos a llenar de camionetas vans que van a ocupar el poco espacio que hay para estacionar los ómnibus y todo esto va a ser un caos porque a los turistas les va a causar una molestia llegar a Punta del Este", dijo una de las consultadas.

Temas de la nota

Lo más visto

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
AGRESORA FUGÓ EN ÓMNIBUS Y FUE DETENIDA

Un hombre de 64 años fue baleado en su auto por una joven de 20 en un intento de rapiña en Paso Molino
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña

Te puede interesar

Padre de la joven agredida en Medicina: Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es? video
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos
VEHÍCULOS, ARMA Y EQUIPOS INCAUTADOS

Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos
Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado. video
INVESTIGACIÓN EN CURSO

Fiscalía solicitó nuevas detenciones y citaciones en caso por red de tráfico de información de víctimas de siniestros

Dejá tu comentario