Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches

Vecinos de Punta del Este recolectaron más de 4.000 firmas en contra de una decisión de la Intendencia de Maldonado que afecta al transporte interdepartamental.

Los coches internacionales e interdepartamentales no ingresarán a la península por lo que los pasajeros deberán realizar trasbordo en Maldonado.

"Yo nunca dije que la terminal fuera a desaparecer, es más, creo que en algún programa dije algo gracioso que me pasó cuando yo hablé de cortar los ómnibus interdepartamentales al ingreso de Punta del Este, hubo gente que vino a comprarme la terminal. Yo dije que no, bajo ningún concepto, dijo el intendente Miguel Abella.

Seguí leyendo Secundaria analiza informe sobre denuncia de acoso en 2024 contra agresor de Medicina cuando iba al liceo de Salinas

El jefe comunal señaló que la terminal tiene que tener presencia en Punta del Este y que es el único punto que le queda a la comuna para tener un espacio público para servicios.

"Servicios de distinta manera, ahí puede estar Bomberos, Prefectura. Lo que siempre manifesté es que se cortaba la entrada de los interdepartamentales a la ciudad de Punta del Este nada más que por un tema de movilidad y, por un tema de informes, tenemos demostrado que hoy lo que se pierde es nada más que tiempo. La demora a Punta del Este oscila entre 15' a 20' el trayecto de 5 kilómetros", indicó.

Y agregó: "Son 40', 45' y hasta 50' a veces lo que demora un ómnibus recorriendo 5 kilómetros para un lado y 5 kilómetros para el otro".

Por su parte, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, fue consultado por la movilización realizada por vecinos y comentó que tienen derecho, además, sostuvo que trabajan en un plan de movilidad integral, no solo con respecto a la terminal, ya que el mismo involucra Maldonado y San Carlos.

Los vecinos que dialogaron con Subrayado manifestaron su disconformidad sobre la situación.

"Muy en contra porque nos vamos a llenar de camionetas vans que van a ocupar el poco espacio que hay para estacionar los ómnibus y todo esto va a ser un caos porque a los turistas les va a causar una molestia llegar a Punta del Este", dijo una de las consultadas.